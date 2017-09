Ocupação hoteleira no Algarve em agosto atinge 93,9%, semelhante a 2016 - AHETA

Lusa05 Set, 2017, 18:18 | Economia

De acordo com dados da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) foi o mercado britânico que registou a principal descida durante o mês de agosto (menos 16,3%), o que atribuem à desvalorização da libra em 15% no último ano.

Já o mercado nacional registou a maior subida (mais 10%), contrariando a tendência do último ano, seguido do alemão (mais 4,6%), havendo ainda a registar subidas nos mercados com menor expressão, designadamente, a Polónia, França Suécia, Bélgica, Dinamarca e Itália, lê-se no comunicado hoje divulgado.

Por zonas geográficas, as maiores subidas ocorreram nas zonas de Faro e Olhão (mais 4,1%), Carvoeiro e Armação de Pêra (mais 2,3%).

A maior descida verificou-se na zona que compreende Vilamoura, Quarteira e Quinta do Lago (3,1%), no concelho de Loulé, enquanto Albufeira, a principal zona turística do Algarve, registou uma subida de 1,7%.

Em termos acumulados, desde o início do ano, a taxa de ocupação por quarto regista uma subida de 2,2% e o volume de negócios um crescimento acumulado de 9,1%.

O volume de vendas aumentou 3,8% durante o mês, conclui a AHETA.