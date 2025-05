O voo saiu do Porto com destino a Nova Iorque e foi desviado devido a odores a bordo. A TAP já confirmou à RTP que a aterragem de emergência foi feita em "absoluta segurança".

Esta não é a primeira vez que aviões da companhia aérea são obrigados a divergir por causa de odores estranhos a bordo. Em março, um voo de Lisboa com destino a Londres aterrou de emergência no Porto.



No ano passado, foram reportadas mais de 1.200 ocorrências deste género na base de dados europeia.