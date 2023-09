OE20024. UGT defende aumentos de 4,8 por cento

A UGT defende um aumento salarial de 4,8 por cento em 2024. A proposta foi defendida esta manhã, numa reunião com a Ministra do Trabalho. Ana Mendes Godinho está hoje a ouvir os parceiros sociais.

Os encontros servem para preparar a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano. Esta tarde, tem encontros com a CIP e com a CGTP.



De manhã, foram já ouvidos os dirigentes da UGT.



À saída da reunião, o secretário-geral adjunto da central sindical disse que, em 2024, a prioridade deve ser o aumento dos salários.



Sobre as declarações do presidente da CIP, que em entrevista ao jornal Público diz que os patrões estão a propor aumentos salariais superiores aos dos sindicatos, Sérgio Monte incentiva a Confederação Empresarial a implementar essa proposta.