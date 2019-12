OE2020. PSD não esclarece se terá disciplina de voto, Bloco e PCP levantam dúvidas

O líder do PSD, Rui Rio, admite que ainda não sabe o que vai fazer relativamente ao voto dos deputados eleitos pela Madeira. Em causa está o sentido de votação dos três deputados eleitos pela região autónoma para a Assembleia da República.





Miguel Albuquerque, presidente do PSD Madeira, deixou claro no início do mês que não exclui a possibilidade de aprovar o Orçamento de Estado socialista caso as reivindicações da Madeira sejam asseguradas.





“O Orçamento já foi apresentado. Não tive oportunidade de ver tudo, mas pelas notícias vi (…) que a questão do hospital do Funchal está lá. Há outras questões da Madeira, por exemplo a questão das tarifas aéreas, da ligação marítima com o Algarve. Deixe ver o que eles vão fazer, deixe ver o que eles dizem. Depois logo vemos qual é a posição do partido”, disse Rui Rio aos jornalistas ao final do dia de terça-feira.





Questionado pelos jornalistas sobre se há possibilidade de levantar a disciplina de voto, o líder do PSD responde que não quer “por o carro à frente dos bois”.







Sobre a proposta orçamental, Rio considerou “absolutamente evidente” que o documento “aumenta a carga fiscal”, mas que estes tipos de propostas não devem ser analisados após “algumas horas” e que são “complexas”.















"Espero amanhã [quarta-feira] no jantar do grupo parlamentar falar um bocadinho mais sobre o Orçamento do Estado, mas falar a sério sobre o orçamento demora algum tempo", reiterou.





A proposta de Orçamento do Estado para 2020 foi entregue na segunda-feira, na Assembleia da República, pelo ministro das Finanças. Foi também Mário Centeno quem apresentou o documento aos jornalistas durante uma conferência de imprensa na terça-feira, durante a manhã.





A discussão e votação na generalidade estão marcadas para os dias 9 e 10 de janeiro e seguir-se-á a votação na especialidade. A votação final global acontece a 6 de fevereiro.







Nesta altura, o Governo socialista não conta ainda o aval de nenhum dos antigos parceiros da "Geringonça", que aprovaram as propostas de Orçamento do Estado nos últimos quatro anos.





O primeiro-ministro diz-se confiante e salienta que não vê razões para os partidos de esquerda não aprovarem o documento.





“Ao longo destas semanas houve vários contactos com as forças políticas, tendo em vista a identificação de quais são as áreas mais importantes, e a necessidade que temos de, depois de apresentada a proposta para o debate na generalidade, prosseguir trabalhos parlamentares em sede de especialidade, podendo [a proposta] ser melhorada para poder ser bem aprovada”, disse o primeiro-ministro.















Em resposta aos jornalistas sobre o sentido de voto à esquerda, o primeiro-ministro refere: “Não vejo nenhuma razão para que as forças políticas que aprovaram os quatro últimos orçamentos que este Governo apresentou, não aprovem este. Não há nenhum retrocesso, há consolidação de todas as medidas adotadas e há avanços no sentido positivo daquilo que tem sido a continuidade das boas políticas orçamentais que iniciamos em 2016”.





No entanto, os partidos à esquerda têm levantado questões sobre a proposta de orçamento nos últimos dias. Na terça-feira, em conferência de imprensa no Parlamento, João Oliveira, do PCP, considerou que existem “insuficiências e limitações relevantes”.





Na apreciação ao documento apresentado pelo Governo, João Oliveira referiu que a análise terá de ser aprofundada, mas sublinha as preocupações dos comunistas, pelo que “as três opções de voto estão em cima da mesa”.





Ou seja, os comunistas admitem que poderão votar contra o OE2020, uma vez que o documento tem “alguns elementos” não coincidentes “com aquele que nós entendemos que seria um orçamento de continuidade". Ainda assim, João Oliveira refere que o partido irá procurar intervir a melhorar na proposta de Orçamento. “O PCP não desiste de nenhuma batalha antes de a travar”, vincou.





Já o Bloco de Esquerda, na voz de Mariana Mortágua, focou-se nas críticas às “insuficiências” e “falta de compromissos”.





“O Bloco está, esteve disponível para aprovar um orçamento que significasse um aprofundamento do caminho que foi feito, um orçamento negociado à esquerda, que acolhesse propostas vindas dos partidos à esquerda do PS. Esse não foi o orçamento entregue na generalidade pelo Governo do PS à Assembleia da República", considerou Mariana Mortágua na terça-feira, em declarações aos jornalistas no Parlamento.





Sobre o sentido de voto, a deputada bloquista sublinha que o partido terá em conta as insuficiências do documento, mas também “as reais possibilidades de o melhorar”.





Ainda à esquerda, também os Verdes não fecharam a decisão sobre o sentido de voto, mas manifestaram na terça-feira que estão “abertos a discutir” e a “procurar soluções”.





Entre os novos partidos na Assembleia da República, o Livre e o Chega ainda não definiram claramente o sentido de voto. A deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira, disse ontem que “não há intenção imediata” de ser “obstáculo” à aprovação do Orçamento, mas promete que irá defender “todos os valores da justiça social”.





“Se considerarmos que vale a pena (…) apoiarmos, obviamente que o faremos", disse a deputada.





Também o Chega, com um deputado único, não é claro quanto ao sentido de voto que irá seguir. André Ventura considerou na terça-feira que o OE2020 “fica muito aquém daquilo que era necessário” e definiu quatro “linhas vermelhas” que o PS deverá respeitar para contar com o seu apoio: a atribuição de um subsídio de risco para as forças de segurança, de um subsídio de alojamento para os professores, a revisão de carreiras e atribuição de suplementos para os profissionais de saúde e a reversão da progressividade do IRS para não levar à perda do poder de compra dos contribuintes.

O partidoJoão Cotrim Figueiredo reforçou ontem as críticas ao documento orçamental, considerando que tem “Estado a mais e ambição a menos”. Promete, no entanto, apresentar “numerosas propostas de alteração”.





Para lá de todas as indefinições, também já se sabe que o CDS-PP irá votar contra a proposta de Orçamento do Estado para 2020. "Votaremos contra. Este é um orçamento no qual nós não nos revemos", confirmou a presidente cessante do partido, Assunção Cristas.





“O CDS está em transição, como sabem. Teremos o nosso congresso no final de janeiro do próximo ano, 2020. Não creio que esta questão orçamental seja uma que divida o CDS", disse a líder cessante sobre uma eventual diferença de posições por parte do futuro líder.





c/ Lusa