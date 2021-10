OE2022. Governo quer reunir-se com partidos esta semana e pede a BE termos de acordo escrito

O Bloco lembra que o Governo conhece bem todas as reivindicações do partido, mas afirma que, ainda assim, enviará as propostas com os nove pontos que considera essenciais.O Presidente da República não quis comentar a possibilidade de um acordo escrito entre o Governo e o Bloco. Marcelo Rebelo de Sousa prefere "esperar pelos próximos dias", depois de “já ter dito muito”, nomeadamente dizendo que a não aprovação do Orçamento resulta em eleições antecipadas."Eu agora não tenho nada mais a dizer sobre isso. Já disse muito, vamos esperar agora os próximos dias", acrescentou o chefe de Estado, perante a insistência da comunicação social, que o questionou em particular sobre as negociações entre Governo e Bloco de Esquerda (BE).

No final da passada semana, o Presidente recebeu todos os partidos para falar do Orçamento.





Esta semana inicia-se uma nova ronda de negociações com os partidos que podem ajudar a aprovar o Orçamento, após sete dias de tensão, queixas, críticas e acusações ao Governo. As negociações regressam com os partidos da esquerda, PAN e deputadas não inscritas sobre o Orçamento do Estado de 2022 (OE2022).O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais afiança que nada está fechado no Orçamento e que tudo pode ainda ser discutido.Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, admitia no final da semana passada que há tempo para negociar, mas que para já, o voto contra do PCP se mantém.O líder do CDS diz que há uma dramatização à esquerda para a aprovação do Orçamento do Estado e que isso só resultará num pior orçamento.