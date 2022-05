OE2022. IL otimista na aprovação de taxa única de IRS para salários baixos

Miguel A. Lopes - Lusa

A Iniciativa Liberal (IL) mostrou-se esta tarde "bastante otimista" quanto a um voto favorável do PS à sua proposta de taxa única de IRS para trabalhadores que ganhem até metade do salário de um deputado, considerando que se tal não acontecer será uma "enorme hipocrisia".