OE2023. Governo prevê 590 ME de dividendos do Banco de Portugal e da CGD

No relatório que acompanha a proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), o executivo liderado por António Costa (PS) prevê a entrega de 240,16 milhões de euros pelo Banco de Portugal e 350 milhões de euros pela Caixa Geral de Depósitos".

Segundo o Orçamento do Estado para 2022, apresentado em abril, o Governo arrecada este ano um total de 495 milhões de euros em dividendos do Banco de Portugal e da Caixa Geral de Depósitos, com o banco central a contribuir 295 milhões de euros e o banco público 200 milhões.

O Governo entregou hoje ao início da tarde, na Assembleia da República, a proposta de OE2023, que prevê que a economia portuguesa cresça 1,3% em 2023 e registe um défice orçamental de 0,9% do Produto Interno Bruto.