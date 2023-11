OE2023. Pagamentos em atraso aumentam para 1.156 ME até outubro

De acordo com a síntese de execução orçamental da DGO divulgada hoje, o valor traduz um aumento de 191,3 milhões de euros face ao mês anterior.

Para a evolução homóloga contribuiu o aumento registado no subsetor da saúde (131,2 milhões de euros) e na Administração Regional (61,1 milhões de euros), parcialmente contrariado pela evolução na Administração Central excluindo o subsetor da Saúde (-14,3 milhões de euros) e nas Entidades Públicas Reclassificadas (-6,5 milhões de euros).

Já para a variação mensal, o maior contributo registou-se nos Hospitais EPE com um aumento de 135,9 milhões, seguido pelo Setor Público Administrativo da Saúde com 53,4 milhões de euros e pela Administração Regional com 7,5 milhões de euros.

São considerados pagamentos em atraso dívidas por pagar há mais de 90 dias.