OE2023. Valor máximo do subsídio de desemprego sobe 89 euros para 1.196,75 euros

O valor mínimo do subsídio de desemprego deverá subir em 2023 para 550,5 euros e o montante máximo para 1.196,75 euros, na sequência da atualização do IAS prevista na proposta de Orçamento do Estado para 2023.