A comentadora da RTP considera que o Governo "dá com uma mão" mas "tira uma boa parte com a outra mão". Apesar da redução no IRS, mas haverá maior pagamento de outros impostos.

Helena Garrido argumenta que este é mais um orçamento do Governo de António Costa que "alivia o IRS mas agrava os impostos indiretos", uma via que "é melhor para ganhar eleições".



Considera ainda que este é um documento orçamental "prudente" dado o contexto internacional, com margem para o Governo acrescentar mais apoios em resposta a um possível choque petrolífero, decorrente da situação de guerra no Médio Oriente.