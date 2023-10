OE2024. Proposta orçamental para o próximo ano entregue hoje no Parlamento

Entre as várias medidas o Governo promete reforçar os apoios no sector da Habitação. O próximo ano também vai ficar marcado pela subida do salário mínimo, embora os trabalhadores da classe média mantenham a trajetória de perda de poder de compra, por causa da inflação.Outro dos trunfos do Ministério das Finanças, é a redução do IRS, que já tinha sido anunciada, mas que pode ser mais ambiciosa do que se pensava inicialmente.

A proposta de Orçamento de Estado está prevista ser entregue a partir da uma da tarde.





Está programada também uma conferência de imprensa, dada pelo ministro das Finanças Fernando Medina, para as 15 horas e que a Antena 1 vai transmitir em direto.Quanto ao Debate na Generalidade está marcado para os dias 30 e 31 de outubro, na Assembleia da República.