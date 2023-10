OE2024. PSD desconfia dos números apresentados pelo Governo

O líder parlamentar do PSD diz que não se pode confiar muito nos números que são apresentados no Orçamento do Estado e alerta para a diferença entre o orçamento e a sua execução.

Na véspera da apresentação do documento, Joaquim Miranda Sarmento apresentou as prioridades do PSD: maior rendimento das famílias, produtividade das empresas, saúde, habitação e educação.



Entre as medidas propostas está a descida do IRS em 1200 milhões de euros já em 2023 e também 2024.



Os social-democratas propõem ainda a redução para 15 por cento da taxa de IRS para os jovens, a descida do IRC de 21 para 19 por cento e ainda a recuperação do tempo de serviço congelado dos professores em cinco anos.