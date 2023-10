Na apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2024, o Ministro das Finanças anunciou uma descida nas taxas do IRS que abrange os rendimentos até ao 5º escalão, ou seja, quem ganha até 1.939 euros brutos por mês.

Mas quem recebe mais vai também beneficiar desta descida, devido ao efeito progressivo do imposto.



Com esta medida, o Estado recebe menos 1.327 milhões de euros com o imposto que incide sobre os rendimentos das famílias.