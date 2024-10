O presidente do Conselho Económico e Social não tem dúvidas de que o chumbo do Orçamento do Estado compromete o Acordo de Concertação Social. Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal Negócios, Luís Pais Antunes avisa que, se não houver Orçamento ficará limitada a aplicação do entendimento entre governo, patrões e sindicatos.