Pedro Nuno Santos disse que o Partido Socialista registou e valorizou "muito positivamente" a contraproposta entregue pelo Governo para as negociações do Orçamento do Estado para 2025 na quinta-feira. No entanto, o secretário-Geral do PS considera que "há espaço para melhoria" e apresentou esta sexta-feira à noite uma contraproposta com quatro alterações.