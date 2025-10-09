Economia
OE2026. Ambiente e Energia com quase 2,5 mil milhões de euros em 2026
A área do ambiente e energia tem para o próximo ano quase 2,5 mil milhões de euros, um aumento de 4,9% em relação às estimativas de 2025, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).
O documento hoje apresentado pelo Governo indica no orçamento do Ministério do Ambiente e Energia para 2026 uma dotação de despesa total consolidada de 2.495,3 milhões de euros, o que excede em 4,9% a estimativa deste ano.
A despesa efetiva consolidada é de 2445,3 milhões de euros, excedendo em 13,2% a estimativa de 2025.
A receita total consolidada para 2026 cifra-se em 2.510,5 milhões de euros.