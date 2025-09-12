OE2026. Bloco de Esquerda considera que tudo o que se conhece do documento "é mau"

"Se existe conteúdo bom do Orçamento do Estado, não se conhece, tudo o que se conhece do orçamento do Estado é mau", defendeu Fabian Figueiredo, dirigente nacional e ex-líder parlamentar do BE.







O dirigente bloquista falava aos jornalistas após uma reunião com membros do Governo na Assembleia da República.





O antigo deputado afirmou que o executivo minoritário de Luís Montenegro tenciona "voltar a fazer um processo apressado sobre a lei dos estrangeiros", depois do primeiro chumbo no Tribunal Constitucional.



"O que era importante é que o Governo tivesse pressa para resolver a crise da habitação e tomasse medidas que funcionam, que tivesse pressa a resolver a crise da saúde e tomasse medidas que funcionam e que tivesse pressa a resolver a falta de professores na escola pública. Essas é que são as urgências e era aqui que era importante que o Governo tivesse pressa em vez de legislar para o espetáculo, para o alarmismo social", criticou.

