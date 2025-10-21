Economia
OE2026. Carneiro propõe usar "gato escondido" para aumento permanente de pensões mais baixas
O secretário-geral do PS diz que o Governo tem margem orçamental para aumentar as pensões mais baixas de forma permanente.
Pelas contas de José Luís Carneiro, há um saldo extra de mil milhões de euros no orçamento da Segurança Social, uma verba a que o líder socialista chama um "gato escondido com rabo de fora".
Em Penafiel, no distrito do Porto, Carneiro apresentou propostas e também acusou o Governo de falta de credibilidade nas contas públicas.
O trabalho é do jornalista da Antena 1 João Alexandre.