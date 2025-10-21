OE2026. Carneiro propõe usar "gato escondido" para aumento permanente de pensões mais baixas

Em Penafiel, no distrito do Porto, Carneiro apresentou propostas e também acusou o Governo de falta de credibilidade nas contas públicas.





O trabalho é do jornalista da Antena 1 João Alexandre.

Pelas contas de José Luís Carneiro, há um saldo extra de mil milhões de euros no orçamento da Segurança Social, uma verba a que o líder socialista chama um "gato escondido com rabo de fora".