OE2026: Carneiro quer estabilidade política mas aprovará aumentos de pensões mínimas

O líder do PS, José Luís Carneiro, afirmou hoje que "ninguém quer uma crise política" e que pretende contribuir para a estabilidade política, mas avisou que aprovará "propostas de valorização das pensões mínimas" no Orçamento do Estado para 2026.

Mesmo sendo o seu dia de aniversário, José Luís Carneiro não parou a campanha para as autárquicas e, vindo da Madeira e dos Açores, começou o dia com uma sessão de apresentação na Lourinhã, distrito de Lisboa, com um discurso no qual não esqueceu a proposta do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) aprovada pelo Governo na sexta-feira.

"Ninguém quer uma crise política, mais uma crise política no país, e nós queremos contribuir para essa estabilidade política, mas não deixaremos de avaliar de uma forma muito clara, muito concreta a proposta de Orçamento que vai ser apresentada na Assembleia da República", disse.

O líder do PS assegurou que o partido estará "ao lado daqueles que apresentaram na Assembleia da República propostas de valorização das pensões mínimas".

"E, entre elas, particularmente, o regime especial daqueles que trabalhavam na agricultura e que, tantas vezes, tendo começado com idades tão jovens, não tiveram carreiras contributivas que lhes permitam ter uma pensão para uma vida minimamente digna. E esses terão da nossa parte uma atenção muito especial", comprometeu-se.

Carneiro pediu, tal como tinha feito nas declarações aos jornalistas, "a maior atenção" ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, para uma questão do OE2026.

"É que, à luz da primeira análise que fizemos nas medidas que foram tornadas públicas, é possível ver que para as pensões mais baixas, as pensões que correspondem a cerca de 520 euros por mês, extraindo complemento solidário para idosos, essas pensões terão perdas durante 2026", alertou.

Na perspetiva do líder do PS, o que é preciso "é aumentar as pensões mínimas de forma estrutural e duradoura e não, pelo contrário, baixar as pensões mínimas".

Carneiro destacou ainda no seu discurso a importância da agricultura e as pescas, que "representam hoje cerca de 2% da riqueza nacional".

"E, para essa riqueza constituída a partir da agricultura, a Lourinhã é um dos municípios que mais contribuem", enalteceu.

O líder do PS deu como exemplo a produção de pera rocha e assumiu-se como "um consumidor assíduo" desta fruta.

"Mas a pera rocha é apenas um dos contributos que a Lourinhã dá para a agricultura no nosso país. Dá um contributo muito importante em setores que têm um valor que pode contribuir muito para a criação de riqueza, de oportunidades de vida e de futuro para as mais jovens gerações", sublinhou.

Um dos exemplos dados pelo socialista foi a água ardente local, "hoje classificada como uma das poucas águas ardentes certificadas no país que é um autêntico conhaque".

"E eu queria dizer que, tendo sido dito por uma médica que era melhor que o conhaque da região francesa, então trata-se mesmo de um remédio que faz bem à saúde", brincou.

Carneiro ouviu serem-lhe cantados os parabéns por duas vezes, a primeira durante o discurso de um dos oradores e depois no final das intervenções, tendo um bolo à sua espera. Recebeu ainda uma garrafa de presente.

JF // ROC