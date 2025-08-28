OE2026. Governo convoca partidos para reuniões na AR a começar na quarta-feira
Foto: António Pedro Santos - Lusa
O Governo vai começar a reunir com os partidos a partir da próxima quarta-feira com vista a falar da Palestina e das lei dos estrangeiros e da nacionalidade, mas também para começar a preparar o Orçamento do Estado para o próximo ano.
Carlos Abreu Amorim adianta que os encontros serão multitemáticos e irão contar com a presença de vários ministros e que todos os partidos serão ouvidos.