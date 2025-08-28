OE2026. Governo convoca partidos para reuniões na AR a começar na quarta-feira

por Teresa Borges - Antena 1

Foto: António Pedro Santos - Lusa

O Governo vai começar a reunir com os partidos a partir da próxima quarta-feira com vista a falar da Palestina e das lei dos estrangeiros e da nacionalidade, mas também para começar a preparar o Orçamento do Estado para o próximo ano.

Anúncio feito pelo ministro dos Assuntos Parlamento, no briefing do Conselho de Ministros que esteve reunido esta quinta-feira.

Carlos Abreu Amorim adianta que os encontros serão multitemáticos e irão contar com a presença de vários ministros e que todos os partidos serão ouvidos.

