OE2026. Governo estima queda do preço do petróleo para 65,4 dólares

"O preço do petróleo deverá continuar a desacelerar para cerca de 65,4 dólares por barril (56,4 euros) em 2026, o que compara com 68,9 dólares em 2025", lê-se no relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) hoje divulgada.

No documento, o Governo destacou que o preço do petróleo brent cedeu para 70 dólares (aproximadamente 63 euros) nos primeiros oito meses de 2025, valor que compara com os 83 dólares do período homólogo.

Para esta evolução pesou o aumento da produção da matéria-prima entre abril e agosto, decidido pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP +).