Economia
OE2026. Livre alerta para "ataque à autonomia parlamentar"
Foto: Manuel de Almeida - Lusa
O porta-voz do Livre rejeitou esta quarta-feira que a proposta do Orçamento do Estado para 2026 seja um documento meramente técnico e defendeu que essa visão, caso se imponha, representa um "ataque à autonomia parlamentar".
Pelo PS, o deputado António Mendonça Mendes considerou que a proposta orçamental "não é neutra", apelando a Rui Tavares para que não se esvazie "a discussão política do orçamento, porque isso é o esvaziamento que interessa à direita".
O deputado do PSD Alberto Fonseca só vê um objetivo por parte de Rui Tavares.