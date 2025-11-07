OE2026. Margem para propostas é de 260 milhões de euros

No Parlamento, Joaquim Miranda Sarmento afirmou esta sexta-feira que a margem orçamental prevista pelo Orçamento do Estado para 2026, entregue pelo Governo, é de 260 milhões de euros. Acrescentou que é com essa margem que os partidos devem contar para as alterações que apresentam.



"Nós fizemos um orçamento a reduzir impostos, a executar o PRR e com isso temos um saldo orçamental de cerca de 260 milhões de euros, o que corresponde a 0,1% do PIB. E é com essa margem orçamental que o Parlamento tem de trabalhar", afirmou o responsável pela pasta das Finanças.

1.600 propostas entregues no Parlamento



