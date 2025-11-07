Economia
OE2026. Margem para propostas é de 260 milhões de euros
O ministro das Finanças afirmou esta sexta-feira que cabe aos partidos decidirem se mantêm o superavit de 0,1% do PIB. "É com essa margem que o Parlamento tem de trabalhar", alertou.
No Parlamento, Joaquim Miranda Sarmento afirmou esta sexta-feira que a margem orçamental prevista pelo Orçamento do Estado para 2026, entregue pelo Governo, é de 260 milhões de euros. Acrescentou que é com essa margem que os partidos devem contar para as alterações que apresentam.
"Nós fizemos um orçamento a reduzir impostos, a executar o PRR e com isso temos um saldo orçamental de cerca de 260 milhões de euros, o que corresponde a 0,1% do PIB. E é com essa margem orçamental que o Parlamento tem de trabalhar", afirmou o responsável pela pasta das Finanças.
1.600 propostas entregues no Parlamento
O ministro acrescentou que caberá agora ao Parlamento decidir, perante as propostas já apresentadas ou que serão ainda apresentadas, se quer "que o Orçamento mantenha o saldo de 0,1 ou, se pelo contrário, terá um défice".Até ao momento 1.600 propostas de alteração do Orçamento deram entrada no Parlamento. Termina esta sexta-feira o prazo para os partidos apresentarem propostas. Hoje é também o último dia para a discussão do documento na especialidade.