OE2026. PRR vai financiar 9.367,1 milhões de euros de investimento

"O investimento total financiado no âmbito do PRR ascende a 9.367,1 milhões de euros", indicou o relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

Este valor está, sobretudo, destinado aos ministérios da Economia, Finanças, Ambiente e Energia e Infraestruturas e Habitação que, no conjunto, ficam com 68,5% das verbas do plano.

O Governo estima ainda que o financiamento do PRR, através de empréstimos, se fixe em 2.578,1 milhões de euros, destacando-se os projetos que dizem respeito "às agendas/alianças verdes e mobilizadoras para a inovação empresarial", aos instrumentos de capital e quase capital do Fundo de Capitalização e Resiliência e, em menor grau, ao parque público de habitação a custos acessíveis.

Já as subvenções devem atingir 6.789 milhões de euros.

Segundo o documento, a despesa em projetos vai ser suportada, maioritariamente, com recursos a verbas nacionais (61,9%).

A proposta do OE2026 foi hoje entregue na Assembleia da República, um dia antes do fim do prazo.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.