OE2026. Receitas para a Ciência, Ensino Superior e Educação aumentam mais de 600 milhões

A proposta de OE2026 entregue hoje no parlamento prevê um aumento de verbas de mais de 600 milhões para as áreas tutelada pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação.

No caso da Educação, o Governo prevê gastar mais 324,5 milhões de euros, uma vez que a dotação de receita e despesa total consolidadas para o próximo ano será de 7.543,1 milhões de euros (mais 4,5% do que este ano).

Também as verbas destinadas ao ensino superior, ciência e inovação aumentam 8,2%, tal como já tinha sido anunciado pelo ministro Fernando Alexandre.

Segundo a proposta de OE2026, haverá uma despesa total consolidada de 3.925 milhões de euros, o que representa um crescimento de 8,2% face à estimativa de execução de 2025 (são mais 296,8 milhões).