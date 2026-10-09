OE2027. Bastonário da Ordem dos Médicos critica proposta contraditória e de retrocesso



Apesar de um cenário aparentemente desanimador, serão atribuídos mais de 17 mil milhões de euros, um valor mais elevado do que a proposta do último ano.



Para além disso, mais 462 mil utentes verão ser-lhes atribuído um médico de família. Os cuidados continuados recebem mais três mil camas.



A aparente “ambição”, no entanto, é retificada pelo bastonário como uma “contradição”, considerando a descida no investimento, que está, para já, assegurada.



“Este orçamento é um orçamento travão da recuperação do Serviço Nacional da Saúde”, refere, recordando a ideia de que o valor da inflação também tem impacto no setor da saúde.

Das contas do Governo para o setor, destaca-se a, que levará a atrasos nas operações e nos diagnósticos, como um dos aspetos mais preocupantes, a par do decréscimo em matéria de bens e serviços.Carlos Cortes aguarda, nesse sentido, futuras explicações do Executivo.O corte de 1,5 por cento no setor da saúde reflete, para o bastonário da Ordem dos Médicos, o fim do PRR, os fundos europeus para investimento., refletiu.