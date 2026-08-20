OE2027. Governo saúda disponibilidade do PS para negociar

"Eu saúdo aqueles, e aquele em particular, que tem mostrado e tem repetido uma disponibilidade que nós acreditamos que é sincera e responsável para chegar a um caminho", afirmou sem referir explicitamente que se dirigia ao PS, mas depois de ser questionado sobre as condições colocadas por José Luís Carneiro para viabilizar o documento.O ministro da Presidência recusou, no entanto, responder às condições já apresentadas pelo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, considerando que não seria "nem elegante nem respeitador" responder publicamente sobre essas condições.Remeteu as respostas para um contexto de reuniões partidárias, tal como a resposta às exigências do Chega, repetindo apenas a recusa categórica de baixar a idade da reforma.O documento orçamental tem de ser entregue na Assembleia da República pelo Governo até 10 de outubro.