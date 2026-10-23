OE2027: ministro das Finanças ouvido no Parlamento no arranque da discussão na generalidade

A começar a responder aos deputados no parlamento, Joaquim Miranda Sarmento

afirmou que o Governo tirou "todas as medidas de política do Orçamento, como nos Orçamentos anteriores".





O ministro das Finanças voltou a sublinhar a importância de reduzir a dívida pública portuguesa, em particular num "ambiente de turbulência dos mercados da dívida na Zona Euro".



E sobre as revisões das entidades nacionais e internacionais, para a economia nacional, “estão perfeitamente alinhadas com as previsões do Governo, têm diferenças muito pequenas”. Ainda assim, o ministro das Finanças não esconde que "há riscos, incluindo geopolíticos, que afetam a economia portuguesa" e defende prudência orçamental para proteger as contas públicas em 2027. E sobre as revisões das entidades nacionais e internacionais, para a economia nacional, “estão perfeitamente alinhadas com as previsões do Governo, têm diferenças muito pequenas”. Ainda assim, o ministro das Finanças não esconde que "há riscos, incluindo geopolíticos, que afetam a economia portuguesa" e defende prudência orçamental para proteger as contas públicas em 2027.





“Há riscos, e obviamente o relatório da UTAO [Unidade Técnica de Apoio Orçamental] assinala esses riscos, nós não podemos ignorá-los”, afirmou Miranda Sarmento.





Por esse motivo, apelou a que se mantenha "a prudência orçamental, a responsabilidade orçamental”.



Miranda Sarmento defendeu ainda a credibilidade das previsões do Governo, recordando que as estimativas para os últimos dois anos se revelaram mais favoráveis do que as antecipadas por várias instituições nacionais e internacionais.





Sobre os 300 milhões da fraude dos combustíveis, declarou ser uma medida aprovada no parlamento, e “são receita do Estado”.

Como receita adicional esperada com o combate à fraude no IVA dos combustíveis, o ministro reafirmou que o Governo estima arrecadar cerca de 300 milhões de euros em 2027. Medida que pode permitir reduzir praticamente a zero a expetativa de manutenção de uma fraude significativa no setor, associada ao mecanismo conhecido como fraude em carrossel.



“Esses 300 milhões, a serem cobrados, são receita do Estado e servem para, naturalmente, financiar as necessidades do Estado”, explicou.





Quanto aos preços dos combustíveis, Miranda Sarmento indicou que o desconto atualmente aplicado ronda os 23 a 24 cêntimos, acrescentando que o Governo acompanha a evolução dos preços semanalmente.





“Não deixaremos de acompanhar os preços dos combustíveis e de tomar as decisões que forem necessárias”, afirmou, sem garantir que os preços vão diminuir ou, pelo menos, manter-se.



Sobre a Habitação, “foi praticamente tudo feito”, sustentando-se em três pilares: a construção de casas públicas; a redução dos custos da construção nova; e arrendamento e redução do IRS.





Já colocámos muitas medidas na questão da habitação, mas é um problema que demora tempo, porque, obviamente, construir casas demora tempo, colocá-las no mercado demora tempo. Mas já fizemos um número de medidas muito significativo nestes dois anos e meio", disse o ministro de Estado e das Finanças.







A discussão na generalidade começou esta sexta-feira com esta audição, seguindo-se uma audição da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, na tarde de segunda-feira, dia 26 de outubro. A proposta de OE2027, a terceira entregue pelo Governo de Luís Montenegro, prevê um crescimento da economia de 2,3 por cento este ano e de 2,1 por cento em 2027 e contas equilibradas este ano e um excedente de 0,1 por cento em 2027.A discussão na generalidade começou esta sexta-feira com esta audição, seguindo-se uma audição da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, na tarde de segunda-feira, dia 26 de outubro.

PS promete que propostas de alteração não vão agravar saldo orçamental

Na discussão parlamentar desta sexta-feira, o PS assegurou que as propostas de alteração que apresentar ao Orçamento do Estado para 2027 vão manter o saldo orçamental previsto pelo Governo, mesmo tendo intenção de aprovar medidas de apoio às famílias.



O deputado socialista António Mendonça Mendes deixou a garantia de que o OE, que será viabilizado pelo PS através da abstenção, "sairá exatamente com o mesmo saldo com que entrou".



O deputado afirmou também que o OE não tem medidas de apoio às famílias para combater o aumento do custo de vida, sendo intenção do PS incluir propostas de alteração nesse sentido, estando confiante de que o orçamento "sairá com medidas de apoio".



"Estas duas premissas não são incompatíveis e demonstraremos no âmbito da discussão na especialidade que assim será", disse o deputado e ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.



Para o PS, este orçamento "está vazio de medidas de apoio às famílias, não porque o Governo não queira, mas porque com as opções que fez já não pode".



Em resposta, Joaquim Miranda Sarmento disse que a viabilização do documento é "muito importante" porque o país "deve ter orçamento no próximo ano", mas salientou que tão importante como isso é "não desvirtuar" a proposta e o equilíbrio das contas.



"Só posso elogiar a posição do PS, que é responsável e moderada", sublinhou, acrescentando que o PS "fará as escolhas em especialidade que entender, preservando a garantia do saldo".