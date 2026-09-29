OE2027. PSD apela à "responsabilidade de todos os partidos"

Esta terça-feira, Miranda Sarmento e Carlos Abreu Amorim recebem mais partidos. No fim da reunião com o PSD, Hugo Soares falou aos jornalistas.







“Foi precisamente para ajudar as famílias que o Governo (…) anunciou uma nova redução do IRS e um aumento extraordinário das pensões mais baixas”, afirmou, face às críticas do PS e do Chega à proposta de Orçameto do Governo.

Os apoios do Governo são, segundo o líder parlamentar, para “tentar evitar o aumento dos preços”.





Por isso, o líder parlamentar do PSD deixou "um apelo à responsabilidade de todos os partidos": "é um apelo sensato".

“É precisamente para aqueles que têm mais dificuldades e aqueles que trabalham poderem fazer face ao aumento do custo de vida, direcionando o seu rendimento para aquilo que entendem ser necessário”.Sobre propostas do Chega para combater o aumento dos combustíveis, apresentadas na semana passada, e que o ministro classificou de populismo, Hugo Soares questionou se são “esses 8 cêntimos a menos nos combustíveis”, comparando com os 25 de desconto no ISP que o Governo dá, que são significativos e se serão objeto de pedido de redução.“Nós caminharíamos alegremente para a banca rota”, argumentou.