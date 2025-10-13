Oferta da OPEP+ subiu 1,48% em setembro face a agosto

Os dados publicadas hoje pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no relatório mensal, baseiam-se em "fontes secundárias", ou seja, estimativas de institutos independentes, que revelam que a Arábia Saudita e a Rússia lideraram os aumentos com subidas de 248.000 e 148.000 barris por dia, que elevou a produção nacional para 9,961 milhões de barris por dia e 9,321 milhões de barris por dia, respetivamente.

O aumento de 1,48% da produção de petróleo da OPEP+ em setembro face a agosto corresponde a cerca de 630.000 barris por dia.