Oferta pública de venda de 5% da Medway a trabalhadores arranca na 4.ª feira

De acordo com um documento informativo enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), podem adquirir ações os trabalhadores atualmente ao serviço da Medway e que tenham vínculo laboral com a empresa há mais de três anos.

A liquidação da operação - cuja coordenação, preparação, lançamento e execução da estará a cargo do Banco de Investimento Global (BiG) - está prevista para 14 de outubro.