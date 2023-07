Oferta turística em Cabo Verde aumentaram 16,6% no segundo trimestre

De acordo com o Índice de Preços Turísticos do INE, variação trimestral observada de abril a junho foi de 2,1%, inferior em 1,4 pontos percentuais ao valor registado no trimestre anterior, que foi de 3,5%.

"Estes resultados são a consequência de movimentos sazonais de natureza mensal, com particular incidência na componente de alojamento", explicou.

Ainda segundo o INE, no segundo trimestre os preços do alojamento e restauração aumentaram em São Vicente (22%), Sal (18,7%), Boa Vista (15,6%), Santiago (12,7%) e Santo Antão (12,4%).

"As classes de aluguer de viaturas e de serviços de entretenimento e cultura não registaram qualquer alteração nos respetivos preços, relativamente ao trimestre homólogo", concluiu o INE.

Já os preços nos restaurantes registaram aumento de 24%, enquanto nos cafés, bares e similares foi de 14,7%, prosseguiu a mesma fonte, indicando que no alojamento, os preços dos serviços nos aldeamentos turísticos aumentaram 22% e as pensões 16,9%.

Por sua vez, as pousadas e os hotéis-apartamentos aumentaram ambos 16,6%, enquanto só os hotéis registaram um aumento de 14,5% e as residenciais aumentaram em 8,2%.

O turismo representa cerca de 25% do Produto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde e, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), no ano passado o país recebeu um recorde de 836 mil turistas.