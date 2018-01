Oito balcões dos CTT fecharam esta sexta-feira

RTP19 Jan, 2018, 14:49 / atualizado em 19 Jan, 2018, 15:32 | Economia

Os CTT adiantam que fecharam as estações de Avenida (Loulé), Filipa de Lencastre (Sintra), Junqueira (Lisboa), Lavradio (Barreiro), Olaias (Lisboa), Socorro (Lisboa), Universidade (Aveiro) e Barrosinhas (Águeda). O plano de reestruturação já tinha levado ao encerramento da estação madeirense Arco da Calheta.



De acordo com a empresa, “os serviços prestados nestes oito Pontos de Acesso CTT passam a partir de hoje a ser prestados por outros Pontos de Acesso CTT que distam a uma média de mil metros dos anteriores”.



Os oito balcões encerrados esta sexta-feira fazem parte do conjunto de 22 que a empresa tinha indicado para encerramento no âmbito do “ajustamento da rede de oferta”, a efetuar no primeiro trimestre deste ano.



“Os CTT pretendem, simultaneamente, abrir 14 novos pontos de acesso de modo a complementar este ajustamento”, realça a empresa, reiterando que no “final desta operação teremos uma redução máxima de 8 pontos de acesso, resultado do encerramento / transformação de 22 lojas próprias e da abertura de 14 postos de correio”.



A empresa diz que, “mesmo deduzindo estes 8 pontos, o total de pontos de acesso em 31/12/17 seria de 2362, valor superior em 23 aos existentes em 31/12/16 (2339)”.

Contestação



O encerramento de balcões dos CTT tem motivado protestos por parte de autarcas e população. A empresa contrapõe que pretende “manter a sua forte presença de proximidade junto das populações” e que o ajustamento “em nada afeta a distribuição postal, realizada pelos carteiros dos CTT, que são uma rede totalmente autónoma da rede de atendimento”.



Em causa estão os seguintes balcões: Junqueira (concelho de Lisboa), Avenida (Loulé), Universidade (Aveiro), Termas de São Vicente (Penafiel), Socorro (Lisboa), Riba de Ave (Vila Nova de Famalicão), Paços de Brandão (Santa Maria da Feira), Lavradio (Barreiro), Galiza (Porto), Freamunde (Paços de Ferreira), Filipa de Lencastre (Sintra), Olaias (Lisboa), Camarate (Loures), Calheta (Ponta Delgada), Barrosinhas (Águeda), Asprela (Porto), Areosa (Gondomar), Araucária (Vila Real), Alpiarça, Alferrarede (Abrantes), Aldeia de Paio Pires (Seixal) e Arco da Calheta (Calheta, na Madeira).