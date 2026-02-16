Oleiros cancela Festival do Cabrito Estonado e Vinho Callum

"Face a esta decisão [cancelamento do festival] não haverá as habituais atividades de animação no Multiusos das Devesas Altas. Assim, nas datas previstas [27 a 29 de março], só haverá cabrito estonado a ser servido nos restaurantes aderentes", informou, em comunicado, o município de Oleiros.

Esta decisão foi tomada em reunião do executivo municipal, em consequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta pelo concelho de Oleiros.

Segundo o presidente da Câmara de Oleiros, Miguel Marques, a decisão de servir apenas o cabrito estonado nos restaurantes aderentes "pretende apoiar os comerciantes e restaurantes locais, contribuindo para a dinamização económica da região e minimizando os impactos negativos decorrentes das recentes intempéries".

O autarca salientou ainda que, brevemente, será divulgada a lista oficial de restaurantes aderentes, permitindo que os interessados façam a reserva com antecedência e programem a sua visita a Oleiros, para degustar esta iguaria gastronómica.

O Festival do Cabrito Estonado e do Vinho Callum é um dos principais eventos promovidos anualmente pela Câmara Municipal de Oleiros.

O cabrito estonado, uma iguaria do concelho, é assado em forno de lenha, com a pele, o qual é "estonado" (remove-se o pelo que está à tona) e não esfolado.

É servido preferencialmente com um vinho local (o Callum) proveniente de uma casta autóctone de Oleiros.

Trata-se de um vinho branco, muito ligeiro e de baixo teor alcoólico, assemelhando-se ao vinho verde, com notas cítricas e florais, acidez equilibrada e persistente.

O município de Oleiros pediu a compreensão de todos face a este cancelamento e deixou um apelo à comunidade e aos visitantes para que apoiem a economia local.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou no domingo.