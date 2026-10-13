Oliveira de Azeméis. Empresa do setor automóvel encerra e despede 318 trabalhadores

Oliveira de Azeméis. Empresa do setor automóvel encerra e despede 318 trabalhadores

Uma empresa do setor automóvel, em Oliveira de Azeméis encerrou e despediu 318 trabalhadores.

RTP /
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Criada em 1989, produzia componentes em alumínio fundido a alta pressão.

A empresa foi comprada, em março, depois de ter sido declarada insolvente no ano passado.

Os novos proprietários queriam manter as operações, mas a diminuição das encomendas do grupo Volkswagen levou a este encerramento.

Os trabalhadores foram avisados do despedimento coletivo em agosto e deixaram de trabalhar no final do mês de setembro.

A unidade irá encerrar na totalidade até ao final do ano.
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