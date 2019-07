Olympus instala em Coimbra centro de reparações da Europa, Médio Oriente e África

Lusa15 Jul, 2019, 20:01 | Economia

De acordo com nota do município enviada à agência Lusa, esta empresa, "líder na área de equipamentos médicos, soluções científicas e máquinas fotográficas", planeia "criar um número significativo de novos postos de trabalho em Coimbra durante os próximos cinco anos".

Hoje de manhã, nos Paços do Município de Coimbra, na presença do presidente da autarquia, Manuel Machado (PS), "foi assinada a escritura que vai possibilitar a construção pela Olympus de um novo edifício que irá ser o principal centro de reparações desta área de negócio na Europa, Médio Oriente e África".

"Foi esta manhã assinada a escritura para a aquisição, pela Olympus, de um terreno no iParque com 25.500 metros quadrados para a construção de um edifício que vai permitir estabelecer as bases de uma expansão significativa das capacidades de reparação da empresa na Europa, Médio Oriente e África, tendo Coimbra como sede desta operação", lê-se na mesma nota.

Atualmente, diz a Câmara, a Olympus Service Facility Portugal emprega 137 colaboradores e com esta expansão das novas áreas de serviço está planeada a criação de novos e variados postos de trabalho no novo centro de reparação".

O iParque esteve representado na escritura de hoje pelo novo conselho de administração, eleito em janeiro de 2019 e constituído pelo presidente, Victor Baptista, e pelos vogais, Rui Alírio e António Santana e Silva. A Olympus esteve representada pelo diretor-geral da Região Ibérica, Emili Ripolles, e pelo diretor do Serviço de Reparação para a Área Médica, Christoph Wittler.

"O objetivo da Olympus é tornar-se a nível global na empresa líder em tecnologias médicas. O novo edifício irá ser o principal centro de reparações desta área de negócio na Europa, Médio Oriente e África", salientou Emili Ripolles, num comunicado difundido esta segunda-feira pela Olympus, empresa com sede em Tóquio.