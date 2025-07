OMC projeta estagnação quase total do comércio internacional

Esta previsão foi feita após o anúncio de que o volume do comércio global de mercadorias cresceu rapidamente no primeiro trimestre, com crescimento anual de 5,3% e 3,6% em relação ao trimestre anterior.

Este movimento ascendente está relacionado ao aumento das importações da América do Norte, que antecedeu os aumentos tarifários que começaram a ser implementados em abril e posteriormente.

Anteriormente, a OMC tinha previsto um crescimento do comércio global de 2,5% em 2025.

No caso dos Estados Unidos, as importações cresceram quase freneticamente no primeiro trimestre do ano, 25% em relação ao ano anterior, antes de cair 1% em abril e maio.

Nesse sentido, a análise publicada hoje pela OMC sugere que o comércio entre os países desacelerará no resto do ano.

"A combinação de inventários já acumulados e a implementação efetiva de novas tarifas pesará sobre a procura global", explica o relatório.

Donald Trump anunciou, no sábado, que tarifas de 30% seriam impostas aos produtos da UE e do México a partir de 01 de agosto, decisão criticada pela presidente da Comissão Europeia, que declarou que a UE estava pronta para "continuar a trabalhar em direção a um acordo comercial" com Washington.