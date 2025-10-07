OMC revê em alta crescimento do comércio mundial para 2,4% em 2025

Num comunicado, a Organização Mundial do Comércio (OMC) informa que o comércio mundial de mercadorias deverá crescer 0,5% em 2026, contra 1,8% estimado em agosto.Em 2025, o comércio mundial de mercadorias superou as expectativas devido ao "aumento dos gastos com produtos baseados em IA, ao impulso das importações norte-americanas antes do aumento das tarifas e à força do comércio com o resto do mundo", indicou a OMC no comunicado.Assim, no primeiro semestre de 2025, o aumento do comércio de bens foi de 4,9% em termos homólogos, adiantou."Os semicondutores, servidores e equipamentos de telecomunicações impulsionaram quase metade da expansão comercial total no primeiro semestre do ano", analisou a organização, que destacou o papel sólido da Ásia nas exportações desses produtos.Em comunicado, a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, disse que "a resiliência do comércio em 2025 deve-se em grande parte à estabilidade proporcionada pelo sistema comercial multilateral baseado em regras"."No entanto, a complacência não é uma opção. As atuais perturbações do sistema comercial mundial são um apelo à ação para que as nações repensem o comércio e estabeleçam em conjunto bases mais sólidas que conduzam a uma maior prosperidade para todos", acrescentou.De acordo com economistas da OMC, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) mundial será de 2,7% em 2025 e 2,6% em 2026.