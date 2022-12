ONG pede aos partidos "grande consenso" para aumento da ajuda ao desenvolvimento

"Apelo aos deputados para que os grupo parlamentares assegurem um grande consenso para que Portugal convirja com a média dos países da OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico]", afirmou Jorge Moreira da Silva na sua intervenção num seminário que decorre hoje na Assembleia da República com o tema "A Cooperação Portuguesa em Tempos de Incerteza: Que espaço para a Solidariedade".

"Não podia deixar de fazer este apelo estando na casa onde se decide o Orçamento de Estado. Somos [portugueses] bem vistos na forma como fazemos Ajuda Pública ao Desenvolvimento, mas o volume também conta, e foi manifestamente insuficiente nos últimos anos", sublinhou o responsável da Plataforma para o Crescimento Sustentável, citando alguns dados que constam do relatório sobre o "Financiamento do Desenvolvimento em tempos de incerteza: o contributo da Cooperação Portuguesa", apresentado hoje naquele seminário.

No documento, pode ler-se que Portugal continua a ser "um dos países da OCDE que menos percentagem do rendimento dedica à cooperação com os países em desenvolvimento -- tendo, em 2021, fixado a sua contribuição em 0,18% do Rendimento Nacional Bruto (RNB), muito longe do compromisso internacional de dedicar 0,7% do RNB para APD até 2030".

O relatório surge no seguimento do trabalho de monitorização da política portuguesa de cooperação desenvolvido pela Plataforma Portuguesa das ONGD (Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento) e tem como principal finalidade analisar as tendências do desenvolvimento a nível global, bem como o contributo de Portugal em matéria de Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD).

Deixa também um conjunto de recomendações para melhorar a eficácia da Cooperação Portuguesa na concretização dos seus objetivos centrais: a erradicação da pobreza, o combate às desigualdades e a promoção da dignidade humana.

Para Jorge Moreira da Silva - que foi, até abril passado, diretor da Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE -, em termos práticos, Portugal está num "agravamento de lacuna de financiamento".

A ajuda pública não caiu, mas também não aumentou em 2020 e 2021. "Duplicou face ao ano 2000 mas continua a ser insuficiente", realçou.

O seminário contou também com um debate entre partidos com assento parlamentar, além das intervenções do presidente do Camões -- Instituto da Cooperação e da Língua, João Ribeiro de Almeida.

Desde a publicação do último relatório de monitorização da Cooperação Portuguesa, em 2019, o contexto global mudou significativamente, lembrando-se no relatório "os efeitos cumulativos de várias crises a nível global -- climática, alimentar, de segurança, de democracia e liberdades fundamentais --, exacerbados pelos efeitos da pandemia e agravados pela invasão da Ucrânia".

Jorge Moreira da Silva falou de uma "vaga sucessiva de crises", nos últimos sete anos, desde os refugiados da Síria, à guerra da Ucrânia, passando pela pandemia de covid-19, que ainda se mantém.

Um "contexto de policrises (...) que se sobrepõem" e que, na sua opinião, leva a retirar conclusões. "A primeira delas é que os países mais frágeis são os mais afetados" e outra é que "nenhuma destas crises é monotemática".

Quanto a desafios imediatos do contexto global em termos de cooperação, o presidente da Plataforma para o Crescimento Sustentável defendeu que completar a vacinação contra a covid-19 em países onde as população só recebeu uma dose é um deles. "Apenas 25% dos países em vias de desenvolvimento teve acesso a uma dose da vacina", lembrou.

Por outro lado, defendeu que não se pode continuar "a desviar financiamento de África para a Ucrânia". "Tem de haver uma ajuda adicional à Ucrânia", frisou.