Oni vai investir 30 ME em Portugal nos próximos três anos

"Começámos já em 2021 [a fazer o investimento], no final, a fazer o `deployment` desta rede de nova geração XGSPON, uma rede que permite fazer débitos até 10 gigabits por segundo, simétricos, sem qualquer tipo de contenção", explicou o gestor.

A Oni anunciou hoje também uma "oferta inédita de 10 gigabits por segundo, que não tem fidelização, destinada exclusivamente a clientes empresariais e com uma qualidade de serviço e com um preço que nunca antes foi visto para as PME", acrescentou.

Com aquele investimento, a empresa quer chegar no período de três anos "a mais de 70 mil empresas, vamos começar com cerca de 20 a 30 mil empresas no primeiro ano", prosseguiu Nuno Saraiva.

As empresas alvo são as pequenas e médias empresas (PME) entre quatro e 250 empregados, mas "obviamente que iremos abarcar outras empresas com dimensões distintas porque é normal que fiquem ao alcance da nossa rede quando fizermos o desenvolvimento da rede", disse.

A operadora não divulga o número de empresas que tem como clientes neste momento, mas "tem estado sempre focada no setor das médias e maiores empresas, bem como no setor dos operadores", salientou Nuno Saraiva.

"Nós temos muitos operadores internacionais e muitos operadores nacionais que são nossos clientes, mas são sobretudo as empresas `corporate` que são os nossos clientes e habituais e agora queremos dar este tipo de serviço, a experiência de uma excelência de serviço também ao setor das pequenas e médias empresas", referiu.