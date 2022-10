ONU. Discriminação por se ser pobre deve ser tornada ilegal

. Olivier De Schutter, relator especial sobre pobreza extrema e direitos humanos irá levar o tema para debate na próxima sexta-feira, durante a Assembleia Geral da ONU.





Para o relator,





"A pobreza nunca será erradicada enquanto se permitir que seja razão para restringir o acesso à educação, casa , trabalho e benefícios sociais àqueles que mais precisam" afirma o alto funcionário da ONU, citado na publicação britânica The Guardian.





"O mundo está finalmente a acordar para as injustiças do racismo, sexismo e outras formas de discriminação, estabelecendo leis para impedir que destruam a vida das pessoas. A pobreza… deve ser tratada com a mesma seriedade", acrescenta De Schutter.





No relatório, a ser divulgado na sexta-feira, De Schutter identifica a "pobreza" como o estereótipo negativo dos pobres e "uma importante fonte de não-aceitação de direitos" na medida em que pode desencorajar as pessoas a se candidatarem a empregos e benefícios.







O documento apresenta casos onde empregadores julgam os currículos pela área de residência – ou seja, se morar numa zona pobre, o candidato é excluído.

Outro caso citado remete para a recusa de proprietários a alugar casa a inquilinos com benefícios e alunos de escolas primárias mais pobres, privilegiando pessoas com recursos.





De Schutter pede aos governos que incluam "desvantagens socioeconómicas” nas leis anti-discriminação como um elemento de proteção das pessoas, semelhante à já existente para a idade, sexo, deficiência e raça. O relator também pretende uma “ação afirmativa pró-pobres”, que considera essencial para interromper a "viciosa armadilha da pobreza".





O relator acredita que muitos países reconhecem a questão, principalmente porque "a desvantagem socioeconómica não é uma identidade fixa que alguém não pode mudar, como raça, idade ou orientação sexual". "Embora seja um princípio correto, a pobreza é, no entanto, uma armadilha da qual os indivíduos podem achar difícil escapar", argumenta De Schutter.





Porque a "humilhação e exclusão" não desaparecerá só por si, De Schutter afirma: "O que precisamos combater é um discurso que vem crescendo desde a década de 1980, sobre pessoas que 'abusam do sistema', pessoas em situação de pobreza que 'têm a culpa em si mesmas'. Essa culpabilização das pessoas em situação de pobreza é algo que devemos desafiar".





"Os formuladores de políticas globais devem agir agora", já que milhões de pessoas estão a ser atingidas pela crise e aumento do custo de vida. "Precisamos mais do que nunca proteger as pessoas em situação de pobreza desse tipo de impacto", disse De Schutter. ", conclui.