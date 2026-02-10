OPA sobre Ercros permite criar projeto industrial europeu de maior escala diz CEO Bondalti

"A Oferta da Bondalti é uma oportunidade para os acionistas da Ercros, representando, à data do anúncio, um prémio superior a 40% face ao preço de cotação então em vigor", refere João de Mello numa declaração escrita no âmbito da autorização, pela Comisión Nacional del Mercado y Valores (CNMV), da OPA lançada sobre a Ercros.

O gestor destaca ainda que "num momento particularmente complexo para o setor químico europeu, marcado por elevada incerteza, a oferta permite aos acionistas monetizar o seu investimento a um preço certo e em numerário e, simultaneamente, oferece à Ercros a possibilidade de se integrar num projeto industrial de maior escala e resiliência para enfrentar os desafios do mercado, mantendo o emprego e a sede em Barcelona".

No entanto, lembra que "para garantir esta integração efetiva é necessário obter mais de 50% dos direitos de voto, condição irrevogável".

"Tal permitirá criar um grupo industrial europeu com a escala e a resiliência necessárias para responder aos desafios da indústria química europeia", acrescenta.

A Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola autorizou hoje a OPA voluntária lançada pela portuguesa Bondalti sobre 100% do capital da química catalã Ercros.

Num comunicado, a CNMV informa que decidiu autorizar a OPA apresentada pela Bondalti Ibérica "por considerar que os seus termos estão em conformidade com as normas em vigor e considerar suficiente o conteúdo do folheto explicativo" apresentado no início de fevereiro.

A Bondalti oferece pagar em dinheiro um total de 3,505 euros por ação.

Embora inicialmente a Bondalti Ibérica e a italiana Esseco tenham apresentado ofertas pela Ercros, a Esseco acabou por retirar a sua OPA sobre a Ercros em agosto devido às exigências da Comissão Nacional de Mercados e Concorrência (CNMC).

Recentemente, a Bondalti reduziu a condição mínima inicialmente prevista na sua oferta de 75% do capital com direito a voto para "pelo menos mais da metade" destes direitos.

No final de outubro, a CNMC já tinha autorizado, numa segunda fase e com compromissos, a OPA lançada pela portuguesa Bondalti Chemicals para assumir o controlo total da Ercros.