OPEP+ decide aumentar produção de petróleo em 188.000 barris por dia

OPEP+ decide aumentar produção de petróleo em 188.000 barris por dia

A organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados (OPEP+) decidiu aumentar a sua produção, em julho, para 188.000 barris por dia, foi hoje anunciado.

RTP /
APA-Images via AFP

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"Como parte do seu compromisso coletivo com a estabilidade do mercado petrolífero, (OPEP+) decidiu implementar um ajuste na produção de 188.000 barris por dia" em julho, anunciou, em comunicado.

O grupo, liderado pela Arábia Saudita e pela Rússia, tem vindo a aumentar gradualmente a produção desde há um ano.

No mês passado, deu 'luz verde' a um aumento de também 188.000 barris por dia, o primeiro ajuste adotado após a saída dos Emirados Árabes Unidos da organização.

Contudo, em 2023, tinha sido decidido um corte voluntário de 1,65 milhões de barris por dia para controlar os preços do crude.


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