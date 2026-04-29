OPEP destaca ritmo frenético do mercado energético mundial

A indústria petrolífera "é complexa, frequentemente afetada por uma ampla gama de acontecimentos, e evolui a um ritmo frenético, frequentemente minuto a minuto", disse o secretário-geral da OPEP, o kuwaitiano Haitham Al Ghais, na introdução ao Boletim Estatístico Anual da organização publicado hoje, um dia depois de os Emirados Árabes Unidos anunciarem a sua retirada do grupo a partir de 01 de maio.

Esta é a única alusão às turbulências que afetam atualmente o setor devido à guerra do Irão e ao encerramento do estreito de Ormuz que se encontram no documento, já que este abrange os dados até 31 de dezembro, antes do início da guerra em 28 de fevereiro passado com bombardeamentos dos Estados Unidos e Israel contra a república islâmica.