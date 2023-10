OPEP. Produção de petróleo da Rússia cai 4,55% este ano

Apesar desta queda na produção, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) indica que a melhoria gradual da economia russa "conduzirá a um crescimento sustentado em 2024", impulsionado, entre outros fatores, pela manutenção das exportações de hidrocarbonetos.

De facto, no relatório mensal sobre o mercado petrolífero, também publicado hoje, a Agência Internacional de Energia explica que a Rússia exportou uma média de 7,6 milhões de barris por dia no mês passado, mais 460.000 do que em agosto.

A União Europeia impôs um embargo às exportações de petróleo russo como punição pela agressão à Ucrânia, mas as vendas de petróleo russo a países como a China e a Turquia aumentaram.

Na sua análise de outubro do mercado petrolífero, a OPEP aumenta a sua previsão de produção para a Rússia para 10,53 milhões de barris por dia em 2023, mais cerca de 80.000 barris por dia ou mais 0,7% do que na previsão do mês passado.

Apesar desta revisão em alta, a queda da produção na Rússia continua a ser a maior de todos os grandes produtores de petróleo não pertencentes à OPEP.

A OPEP recorda que esta redução da produção já inclui os cortes acentuados na oferta de petróleo da aliança OPEP+, liderada pela Arábia Saudita e pela Rússia, que se manterão pelo menos até 31 de dezembro deste ano.

Até 2024, o cartel sediado em Viena espera que a Rússia mantenha o mesmo nível de produção que este ano.

Embora a OPEP note que várias empresas russas estão a acelerar uma série de projetos de campos petrolíferos, a produção global será compensada por declínios na produção dos campos existentes.

De um modo geral, o relatório do cartel do petróleo salienta que as previsões relativas ao petróleo russo estão sujeitas a "incertezas".