OPEP revê em alta ligeira procura de petróleo bruto em 2026

Este aumento é equivalente a mais 1,2% do que a procura deste ano.

No relatório mensal, a OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) reforçou a visão otimista sobre a evolução do mercado global de petróleo bruto, defendendo os aumentos de produção que vem implementando desde abril para reverter os cortes voluntários adotados em 2023.

O documento mantém a procura para este ano em 105,14 milhões de barris por dia - mais 1,29 milhões de barris por dia do que em 2024 - inalterada em relação ao relatório anterior, embora destaque que espera um aumento considerável no consumo de combustível para aquecimento durante a estação fria no Hemisfério Norte.