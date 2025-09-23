Operação "Cheque In". Buscas na TAP por indemnização a antiga administradora Alexandra Reis

(em atualização)

As buscas abrangem ainda um escritório de advogados em Lisboa e "pesquisas em equipamentos informáticos da Secretaria-Geral do Governo", refere, numa nota, a Procuradoria da República da Comarca de Lisboa.

As buscas decorrem na SRS Legal, Sociedade Rebelo de Sousa Legal, empresa que representou a TAP no caso da elaboração do contrato de rescisão da Alexandra Reis.

Pedro Rebelo de Sousa é Senior Partner da SRS Legal.



“Em causa está a investigação do processo de atribuição por, parte da TAP, de uma indemnização de 500 mil euros a uma vogal e membro do Conselho de Administração e Comissão Executiva da companhia aérea, na sequência da sua cessação de funções, existindo fortes indícios de que foram violadas diversas disposições legais”, confirma a Polícia Judiciária, em comunicado.



Em causa estão suspeita da prática de crimes de administração danosa, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, participação económica em negócio e abuso de poder.

As diligências têm em vista a apreensão de documentação. As buscas são presididas por procuradores da República e juiz de instrução. Nas diligências da PJ participam 20 inspetores e especialistas de polícia cientifica, bem como procuradores da República e um juiz de instrução.

Não há, para já, informação de arguidos.

Na altura, era Pedro Nuno Santos o ministro responsável pela área. A PJ pediu conteúdo dos emails de Pedro Nuno Santos. no entanto, a RTP apurou que o antigo ministro não está a ser investigado.

Em 2022, a TAP esteve envolvida numa polémica devido ao pagamento de uma indemnização de 500 mil euros à então administradora Alexandra Reis pela sua saída da companhia.

Em 31 de maio de 2023 a gestora assegurou ter devolvido nesse dia à empresa 266.412,76 euros, "o montante líquido global indicado pela TAP".

TAP garante colaboração

A TAP garantiu hoje que colabora com as autoridades em todas as investigações e rejeitou comentar processos judiciais, após o Ministério Público ter anunciado buscas na companhia aérea, relacionadas com a indemnização à antiga administradora Alexandra Reis.



"A TAP não comenta processos judiciais e colabora sempre com as autoridades em todas e quaisquer investigações", reagiu a companhia aérea.