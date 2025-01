Operações para preparar reprivatização estão concluídas - Governo

"O grupo TAP, com o apoio do Governo, concluiu as operações societárias necessárias à persecução do Plano de Reestruturação acordado com a UE [União Europeia], preparando assim a TAP SA para o processo de reprivatização", avançou o Ministério das Infraestruturas e Habitação, em comunicado enviado hoje.

As operações referidas são a aquisição da totalidade das participações da TAP SGPS, sendo que a Cateringpor fica ainda pendente de aprovação do Tribunal de Contas.