Operadora de jogo em Macau SJM volta aos prejuízos na primeira metade de 2025

Num comunicado enviado à bolsa de valores de Hong Kong, a empresa revelou um prejuízo de 182 milhões de dólares de Hong Kong (20 milhões de euros) durante o primeiro semestre deste ano, mais 12,3% do que no mesmo período de 2024.

Entre janeiro e março, o grupo fundado pelo falecido magnata do jogo Stanley Ho Hung Sun tinha registado um lucro de 31 milhões de dólares de Hong Kong (3,51 milhões de euros).

A SJM terminou 2024 com um lucro de três milhões de dólares de Hong Kong (364 mil euros), após perdas sem precedentes durante quatro anos consecutivos.

Os casinos da operadora arrecadaram 14,8 mil milhões de dólares de Hong Kong (1,63 mil milhões de euros) na primeira metade de 2025, mais 7,5% do que em igual período do ano passado.

Já as receitas não jogo subiram 11,9%, para mais de mil milhões de dólares de Hong Kong (111,2 milhões de euros).

Apesar do aumento das receitas, o lucro operacional da empresa desceu 5,1%, para 1,65 mil milhões de dólares de Hong Kong (180,9 milhões de euros).

A dívida da SJM voltou a aumentar no segundo trimestre, atingindo 27,3 mil milhões de dólares de Hong Kong (três mil milhões de euros) no final de junho, mais 2% do que no final de março.

Em junho, a agência de notação financeira Fitch Ratings manteve a classificação da dívida da SJM, apesar de a concessionária ter decidido terminar, até 31 de dezembro, a exploração de sete `casinos-satélite`.

Os `casinos-satélite`, sob a alçada de três das seis concessionárias de jogo a operar em Macau, são geridos por outras empresas, sendo uma herança da administração portuguesa e que já existia antes da liberalização do jogo no território, em 2002.

Quando a legislação que regula os casinos foi alterada, em 2022, estabeleceu-se o final de 2025 como data limite para terminar a atividade destes espaços de jogo.

A SJM decidiu tentar a aquisição da propriedade dos hotéis onde se localizam dois `casinos-satélite` - Ponte 16 e Casino Royal Arc - e pedir às autoridades para assumir a gestão direta dos espaços.

O mercado de massas, cujas receitas subiram 7,1%, representou 83% das receitas de todos os casinos da SJM, enquanto as receitas do jogo VIP decresceram 6,6% na primeira metade.

As grandes apostas, que em 2019 representavam 46,2% das receitas da indústria do jogo em Macau, foram afetadas pela detenção do líder da maior empresa angariadora de apostas VIP do mundo, em novembro de 2021.

O antigo diretor executivo da Suncity, Alvin Chau Cheok Wa, foi condenado, em janeiro de 2023, a 18 anos de prisão.

Também hoje, a SJM disse que vai pagar 529 milhões de dólares de Hong Kong (58 milhões de euros) à companhia-mãe, a Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, para adquirir parte do hotel Lisboa e assim expandir o casino já existente na propriedade.