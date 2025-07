Operadora de jogo Macau MGM China com lucros de 278 ME no segundo trimestre

O valor representa uma subida de 6,1% face ao mesmo período de 2024, de acordo com um comunicado da empresa enviado à bolsa de valores de Hong Hong.

Os lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) "marcou o trimestre como um recorde histórico", tendo "superado os níveis pré-covid de 2019 em 172%"

A margem EBITDA ajustada para o período foi de 29%, anunciou ainda o grupo através do comunicado, que divulgou um crescimento das receitas líquidas de 8,75% em relação ao trimestre homólogo.

A receita líquida do grupo foi de 8,7 mil milhões de dólares de Hong Kong (970 milhões de euros), contra 8 mil milhões de dólares de Hong Kong (892 milhões de euros) no segundo trimestre de 2024.

A MGM China registou ainda no segundo trimestre do ano um aumento de visitas de 12% em termos homólogos e um crescimento da quota de mercado de 16% entre abril e junho de 2024 para os 16,6% no mesmo período este ano, com a ocupação média nos hotéis do grupo em Macau a alcançar os 94,5% no período. Neste particular, o grupo anunciou a conclusão da construção de 28 vilas no MGM Macau, que estão disponíveis desde o início de julho.

"Estamos satisfeitos por registar uma quota de mercado sólida para o período, que cresceu de 16% no ano anterior para aproximadamente 16,6%. A quota de mercado da MGM Cotai foi de aproximadamente 10,5% e a quota de mercado da MGM Macau foi de aproximadamente 6,2%", anuncia o grupo num comunicado.

A posição financeira do grupo em 30 de junho de 2025 registava uma liquidez total de aproximadamente 22,5 mil milhões de dólares de Hong Kong (2,5 mil milhões de euros), incluindo caixa, equivalentes de caixa e linha de crédito não utilizada.

A operadora de jogo em Macau tinha anunciado uma queda de 5,2% nos lucros líquidos no primeiro trimestre, em comparação com o mesmo período de 2024, no qual tinha registado "resultados recorde".

Seis concessionárias do jogo, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, operam em Macau, único local na China onde o jogo em casino é legal, atualmente sob licenças de 10 anos que entraram em vigor a 01 de janeiro de 2023.